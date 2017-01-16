Rusya: Trump’ın Ekibi Astana’ya Davet Edilmedi

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16.01.2017 14:59
Rusya: Trump’ın Ekibi Astana’ya Davet Edilmedi
Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Astana’da yapılması planlanan Suriye görüşmeleri için ABD’nin yeni başkanı Trump’ın ekibine davet gönderilmediğini söyledi.

Rusya basınına konuşan Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Astana görüşmeleri için hazırlıklar devam ediyor. Bu zor bir süreç. Astana’nın, Cenevre gibi diğer formatların alternatifi değil tamamlayıcı bir parçası olduğu unutulmamalı. Bu aşamada söyleyebileceklerim bu kadar.” dedi.

AA’da yer alan habere göre, Peskov, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın temsilcilerinin Astana’da yapılması planlanan görüşmelere davet edilip edilmediği yönündeki soruya “Hayır.” cevabını verdi.

Rusya-ABD İlişkileri

Peskov, ABD’nin yeni başkanı Trump’ın yemin töreninden birkaç hafta sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te bir araya geleceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını da belirtti.

Kremlin’in Trump’ın ekibiyle irtibatı olmadığını öne süren Peskov, “(Putin ile Trump’ın) görüşmek için anlaştığı yönündeki tüm haberler gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir hazırlık yapılmıyor.” ifadelerini kullandı.

Peskov, ayrıca ABD ile yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer silâhların azaltılması şeklinde bir görüşme yürütmediklerini de sözlerine ekledi.

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