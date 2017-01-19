Rusya, Trump Yönetimini Astana'ya Davet Etti
Başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, "Dün de söylediğim üzere ABD'yi davet ettik" dedi. Lavrov, Rusya'nın ABD'yi Astana görüşmelerine davet etmesi için ne gibi bir şartı olduğu yönündeki soruya cevaben, "Davet edildiler bile" cevabını verdi. Lavrov devamında "Yeni ABD yönetiminin bu daveti kabul edeceğini ve mümkün olan her kademede uzmanlarca temsil edileceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Lavrov dün yaptığı açıklamada ABD ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Astana görüşmelerine davet edilmesinin 'doğru olacağını' söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yarın göreve gelecek yeni ABD yönetimi ile Rusya arasındaki ilk resmi temasın Astana görüşmelerinde gerçekleşebileceğini kaydetmişti.
Esed rejimini ve silahlı muhalif grupların temsilcilerini bir araya getirecek Astana görüşmelerinin 23 Ocak'ta düzenlenmesi planlanıyor. Görüşmelere Suriyeli tarafların dışında Rusya, Türkiye, İran, ABD ve BM'den yetkililerin de katılması bekleniyor.
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