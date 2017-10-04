Rusya: Tahriru'ş Şam Lideri Cevlani'yi Vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Suriye'deki en büyük rejim karşıtı muhalif grup olarak gösterilen Tahriru'ş Şam'ın lideri Ebu Muhammed El Cevlani'nin hava saldırısında hedef alındığı ifade edildi.

RT haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı ve son dakika olarak geçtiği habere göre, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında hedef alınan Ebu Muhammed El Cevlani'nin ağır yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, Rusya'nın Tahriru'ş Şam lideri Ebu Muhammed El Cevlani ile ilgili yaptığı bu açıklamanın da gerçeği yansıtmadığı görüşünde.