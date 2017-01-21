Rusya, Suriye’deki Deniz Üssünü Genişletiyor!
Rusya ve Beşşar Esed arasında bir anlaşma imzalandı.
AA’da yer alan habere göre, Rusya’nın resmî evraklarının yayımlandığı internet portalında yer alan anlaşma, Rusya’nın Suriye’nin Tartus kentindeki deniz üssünün genişletilmesini ve modernize edilmesini öngörüyor.
Anlaşmaya göre, Rusya üste aynı anda 11 gemi bulundurabilecek ve koruma için gerekli personeli yerleştirebilecek. Üssün bulunduğu kıyının deniz ve hava güvenliğini de Rusya sağlayacak.
Rusya söz konusu üssü, yargı dokunulmazlığı şartıyla ve kira ücreti ödemeden 49 yıllığına kullanabilecek. Anlaşma taraflar arasında aksi bildirilmemesi durumunda 25 yıl uzayacak.
Ayrıca üste görevli Rusyalı personel ve ailelerine diplomatlarınkine benzer bir dokunulmazlık da tanınacak.
Rusya’nın Tartus’ta şu anda kullandığı üs, askerî gemiler için bakım ve destek tesisi olarak adlandırılıyor.
Rusya ve Beşşar Esed ile daha önce Suriye’deki Himeymim Üssü’nü süresiz kullanmasını öngören anlaşma imzalamıştı.
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