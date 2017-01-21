Rusya, Suriye’deki Deniz Üssünü Genişletiyor!

»Ana Sayfa»Suriye
21.01.2017 18:06
Rusya, Suriye’deki Deniz Üssünü Genişletiyor!
Rusya, Beşşar Esed ile Rusya’nın Tartus’taki üssünün genişletilmesi ve modernize edilmesine yönelik bir anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşmaya göre, Rusya üste aynı anda 11 gemi bulundurabilecek.

Rusya ve Beşşar Esed arasında bir anlaşma imzalandı.

AA’da yer alan habere göre, Rusya’nın resmî evraklarının yayımlandığı internet portalında yer alan anlaşma, Rusya’nın Suriye’nin Tartus kentindeki deniz üssünün genişletilmesini ve modernize edilmesini öngörüyor.

Anlaşmaya göre, Rusya üste aynı anda 11 gemi bulundurabilecek ve koruma için gerekli personeli yerleştirebilecek. Üssün bulunduğu kıyının deniz ve hava güvenliğini de Rusya sağlayacak.

Rusya söz konusu üssü, yargı dokunulmazlığı şartıyla ve kira ücreti ödemeden 49 yıllığına kullanabilecek. Anlaşma taraflar arasında aksi bildirilmemesi durumunda 25 yıl uzayacak.

Ayrıca üste görevli Rusyalı personel ve ailelerine diplomatlarınkine benzer bir dokunulmazlık da tanınacak.

Rusya’nın Tartus’ta şu anda kullandığı üs, askerî gemiler için bakım ve destek tesisi olarak adlandırılıyor.

Rusya ve Beşşar Esed ile daha önce Suriye’deki Himeymim Üssü’nü süresiz kullanmasını öngören anlaşma imzalamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Muhaliflerden Astana İçin Son Hazırlıklar20 Ocak 2017 Cuma 15:53
  • “Halepli Yetimlerin Korkuları Acılarından Fazlaydı”20 Ocak 2017 Cuma 13:23
  • Şam’ın Fethi Cephesi: Yolumuza Devam Ediyoruz20 Ocak 2017 Cuma 12:25
  • ABD, Batı Halep’te Direnişçileri Hedef Aldı!20 Ocak 2017 Cuma 10:56
  • Suriye’de Ateşkes: Esed Güçleri Doğu Guta’da 3 Sivili Daha Katletti!20 Ocak 2017 Cuma 00:10
  • Barada Vadisi'nde Taraflar Ateşkes İçin Anlaştı19 Ocak 2017 Perşembe 23:02
  • "Suriye’de Kuşatma Altındaki Yüzbinlerce Sivile Erişim Sağlayamıyoruz"19 Ocak 2017 Perşembe 22:54
  • Alluş: Astana’da Sonuç Çıkmazsa Zafere Kadar Direnmeye Devam Edeceğiz!19 Ocak 2017 Perşembe 20:57
  • Barada Vadisi’nde Direnişçiler Esed’e Karşılık Veriyor! (Video)19 Ocak 2017 Perşembe 18:49
  • Suriye'de Muhalifler ve Türkiye Ateşkese Sahip Çıktı19 Ocak 2017 Perşembe 16:07
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Adem Özköse Kardeşimizin Dedesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Günah
    Günah
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim