Rusya: Suriye’deki Askerî Varlığımızı Arttırmadık

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Suriye’deki askerî varlığını arttırdığına dâir haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Lazkiye yakınlarında bulunan Rusya’ya ait hava üssü Hmeymim’e 4 adet Su-25 uçağı sevk ederek buradaki askerî varlıklarını artırdıkları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Suriye’deki askerî güçlerini azaltmaya devam ettiklerini söyleyen Konaşenkov, Hmeymim Üssü’ne 4 adet Su-25 uçağını gönderirken, 6 adet Su-24 jetini geri çektiklerini açıkladı. Konaşenkov, Su-25 uçaklarının Hmeymim’e önceden planlanmış bir rotasyon kapsamında gönderildiğini de sözlerine ekledi.

Konaşenkov, ayrıca, bazı uçakların ve uçuş personelinin geri çekilmesi için yapılan çalışmaların yakın gelecekte tamamlanacağını da kaydetti.

Fox News televizyonu Rusya’nın Suriye’ye yeni savaş uçakları sevk ederek bu ülkedeki askerî varlığını arttırdığını dile getirmişti. Kanala konuşan kaynaklar, “Rusya, güçlerini geri çektiğini söylüyor fakat bunun bir kanıtı yok. Tam tersine oraya yeni güçlerini sevk ediyorlar.” demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararı üzerine Suriye’den geri çekildiği bildirilen ilk askerî grup arasında ülkenin tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov da yer alıyordu.

Putin, Suriye’deki askerî varlıklarının azaltılması kararını Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun tavsiyesi üzerine aralık sonunda almıştı.

Rusya’nın daha önce de benzer kararlar açıklayıp daha sonrasında Suriye’de yoğun saldırılar gerçekleştirmiş olması açıklanan yeni kararın da ister istemez güvenilirliğini sorgulatıyor.