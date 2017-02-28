'Rusya, Suriye'de Muhalifleri Kontrolüne Almak İstiyor'

Suriye askeri muhalefetinin en büyük gruplarından birisi olan İslam Ordusu'nun temsilcisi Alluş, "(Rusya) Bizi kullanamadığını görünce, rejime tekrar yeşil ışık yaktı. Ateşkes ihlallerine göz yumdu." dedi.

Suriye konulu Cenevre-4 görüşmelerinde muhalefet heyetinde yer alan en büyük askeri gruplardan İslam Ordusu'nun (Ceyşu'l İslam) temsilcisi Muhammed Alluş, Rusya'nın muhalifleri kontrol altına almak istediğini, başaramayınca Beşşar Esed rejiminin ateşkes ihlallerine göz yumduğunu söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde BM gözetiminde Suriyeli taraflar arasında süren 4. tur görüşmelere katılan Alluş, AA muhabirinin iç savaştaki duruma ilişkin sorularını yanıtladı.

"’ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI’ CEVABINI ALDILAR"

İslam Ordusu'nun siyasi temsilcisi Alluş, 23-24 Ocak'ta Türkiye ve Rusya öncülüğünde düzenlenen Astana toplantısında Esed rejimine profesyonelce hazırlanmış belgeler sunduklarını söyledi.

Alluş, ateşkesin güçlendirilmesi, tutukluların serbest bırakılması ve ablukaların kaldırılmasını içeren belgelere 6 Şubat'taki ikinci Astana toplantısında cevap beklediklerini, ancak rejim heyetinin başka bir belgeyle karşılık verdiğini aktardı.

Alluş, Astana'da Rus heyetine ateşkesi izleme mekanizmasına ilişkin çalışma sunduklarını ancak, "uluslararası hukuka aykırı" cevabını aldıklarını anlattı.

"REJİM HUMUS'TA TİYATRO OYNADI"

Alluş, "Rusya'nın stratejisi nedir?" sorusuna, "Ya sözünü rejime ve İran'a geçiremiyor veya bazı siyasi hedeflere varmak istiyor. Bizi kullanamadığını görünce, rejime tekrar yeşil ışık yaktı. Rejimi kontrol altına aldığı gibi, muhalifleri de kontrol altına almak istiyor." dedi.

"Rejim, ateşkes istemiyor. Kan ile besleniyor. Ateşkes olursa, rejim ölür." ifadesini kullanan Alluş, Esed'in müzakerelerde ciddi yaklaşım sergilemediğini dile getirdi.

Alluş,"Hatta (Rejim görüşmeler sırasında) kendi kendine terör saldırısı yapıyor. Bunu, dünyaya terörle ilgili kendi görüşünü empoze etmek için yapıyor. Bunun örneği Humus'ta oynadığı tiyatrodur. Beşşar Caferi, Humus saldırısından çok mutlu oldu ve 'Terörü kınayın' dedi. Caferi'nin terörün kınanmasını istediği gün, rejim Suriye'de sivilleri öldürüyordu. Sivil katliamı, binlerce kadını tutuklamak, insanları kimyasal silahla hedef almak, milyonlarca insanı tehcir etmek, terör değil mi? Rejim, DEAŞ'ın en büyük işbirlikçisi. Rejimi en çok destekleyen DEAŞ'tır. Ruslara rejim ve DEAŞ işbirliğine dair kanıtlarımız olduğunu söyledik. Ruslar da 'evet, biliyoruz' dediler." ifadelerini kullandı.