Rusya: Suriye’de 4 Askerimiz Öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de bir aracın patlaması sonucu 16 Şubat’ta 4 Rusya askerinin öldüğünü, ikisinin de yaralandığını açıkladı.

Sputnik’in Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Suriye’de, Tiyas Hava Üssü’nden Humus’a hareket etmekte olan Beşşar Esed’e bağlı askerlerin yer aldığı bir konvoy ve Rusya’nın askerî danışmanlarının yer aldığı bir araç 16 Şubat’ta hedef alındı.

4 Ölü, 2 Yaralı

Telsizle kontrol edilen bir bombanın patlatılması sonucu 4 Rusya askeri öldü, 2 asker de yaralandı.

“Rusya doktorları yaralı askerlerin hayatlarını kurtarmak için savaşıyor.” denilen açıklamada, patlama sonucu Esed’e bağlı askerlerin zarar görüp görmediğiyse belirtilmedi.

Esed ve İşbirlikçilerinin Ateşkes İhlâlleri

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde 30 Aralık 2016 tarihinde Suriye’de ilan edilen ateşkese rağmen Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlar sivil ve silâhlı direnişlere yönelik saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Direnişçiler de ellerinden geldiğince söz konusu saldırılara cevap vermeye çalışıyor.