Rusya Saldırı Öncesi Şayrat Üssü’nden Uçakları Tahliye Etmiş
ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle Suriye’nin Humus vilayetindeki Şayrat Hava Üssü’ne düzenlenen füze saldırısında olaşan hasar ve Rus tarafının neden sessiz kaldığı konularına Kommersant gazetesi açıklık getirdi.
Kommersant’ın Rus güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, ABD’nin savaş gemilerinden fırlattığı 59 Tomahawk füzesinden 23’ü üsse isabet etti. Ancak bu füzeler de Şayrat Hava Üssü’nün tamamen yok edilmesine yetti. Saldırıda üssün lojistik deposu, eğitim binası, yemek odası ve hangarlarda onarımı yapılan 6 MiG-23 tipi uçak tamamen imha edildi.
Üste bulunan diğer uçaklar saldırı öncesinde kırsal alana kaydırılarak imhası önlendi. Pentagon’un iddia ettiği gibi 20 uçak imha edilmedi.
Rus savunma bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre Trump yönetimi operasyondan bir kaç saat önce Rus yetkilileri arayarak Suriye’de Humus bölgesine füze saldırı düzenleyeceklerini duyurdu. Ancak tam lokasyon bildirilmedi. Akdeniz’den Tomahawk’lar ateşlendiğinde Suriye’de kurulu radar sistemleri bu füzeleri hemen tespit etti. Ama Pentagon yetkilileri ilk yaptıkları bildirimde, “Füze saldırısına müdahale ederseniz ABD ile Rusya arasında askeri bir çatışma çıkar” uyarısında bulundu. Rus yetkililer de Suriye’deki savunma sisteminin önceliğinin Rus üsleri ve askerini korumak olduğu tüm Suriye hava sahasını kontrol etme gibi bir niyetleri olmadığını göstermek için müdahalede bulunmadı. Lazkiye’deki Hmeyim Hava Üssü’nde bulunan S-400 ile Tartus’daki Deniz Üssü yakınlarında konuşlandırılan S-300 füze savunma sistemi aktif hale getirilmedi, sadece Suriyeli yetkililere haber verilerek bölgedeki üslerdeki zararın en aza indirilmesi için hazırlık yapıldı. Rus analistlere göre Moskova’ya önceden saldırı haberini veren Trump Suriye’ye yönelik operasyon sayesinde Rusya ile dost olduğu imajını silmek istiyor.
Rus haber ajansı Sputnik, Şayrat Hava Üssü’ne Tomahawk füze saldırısı öncesinde güvenli bir bölgeye çekilen uçakların fotoğraflarını yayınladı.
Kaynak: Yeni Akit
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