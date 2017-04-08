Rusya S-400'leri ABD Saldırısı Karşısında Yetersiz Kaldı
ABD’nin Suriye’deki Esed rejimine ait Şayrat askeri üssüne operasyon gerçekleştirmesi ABD ile Rusya arasında büyük bir gerilime yol açarken, bazı soru işaretleri de ortaya çıktı. Eylül 2015’te Esed rejimine destek vermek için Suriye’ye asker gönderen ve bölgedeki askeri varlığını güçlendiren Moskova, ABD'nin operasyonuna ise itiraz etmekle yetindi.
Rusya 2015 sonrası askeri varlığını artırdı
2015 sonrası dönemde Suriye'nin Lazkiye kentinde bulunan Himeymim askeri üssünü daha da güçlendiren Rusya, bölgeye 2 bin Rus personelin yanı sıra 32 uçak, 16 helikopter, 9 tank, 2 karadan havaya fırlatılan füze savunma sistemi yerleştirdi. Suriye’ye yerleştikten sonra bölgedeki etkinliğini en üst seviyeye çıkarmaya çalışan Moskova’nın elini kuvvetlendiren en önemli araç ise bölgeye yerleştirdiği S-400 ve S-300 füze savunma sistemleri oldu. Bölgede her iki savunma sistemini şu ana kadar etkin bir biçimde kullanan Moskova yönetimi, bölgede uçuş gerçekleştiren uçakları tehdit ediyordu. ABD’nin dün gerçekleştirdiği operasyonda ise S-400’leri etkinleştirmedi. Büyük soru işaretlerine yol açan bu konu ile ilgili Moskova yönetimi henüz bir açıklama yapmazken, Rus medyası şok bir iddia ortaya attı.
Tomahawk füzeleri daha etkin
Rus medyasına göre, Moskova’nın Şayrat askeri üssünün vurulması karşısında s-400’leri kullanamamasının nedenlerinden birinin ABD’nin operasyonda kullandığı Tomahawk füzeleri. Rus medyası, ABD’nin elinde bulunan bu füzelere karşı Rusya’nın elindeki hava savunma sistemlerinin etkinliğinin yaklaşık 25 km’lik bir yarıçap ile sınırlı olduğunu belirtti. Rusya’nın elindeki savunma sisteminin ABD füzelerini durdurma kapasitesinin sınırlı olduğu belirtildi. Moskova yönetimi ise bu konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor. ABD ile Suriye'deki bütün işbirliğini durdurduğunu açıklayan Moskova, Lazkiye’de bulunan S-400 ‘Triumph’ füze savunma sistemi hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
Lazkiye ve Tartus'taki füzeler
ABD füzelerinin Rus savunma sisteminin yer aldığı Lazkiye’ye yakın bir bölge üzerinden geçerek Şayrat askeri üssünü vurduğu ortaya çıktı. Rusya’nın elindeki sistemin bu füzeleri havada durdurmaya yetmediği ve Şayrat askeri üssünün S-400 savunma sisteminin bulunduğu Lazkiye’deki Himeymim üssüne 200 km uzaklıkta olduğu belirtildi. Tartus’ta konuşlandıran S-300’lerin ise söz konusu hedefleri vurma kapasitesinin düşük olduğu açıklandı.
Kaynak: Yeni Şafak
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