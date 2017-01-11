“Rusya, Rejimin Garantörlüğü Konusunda Zayıf Kaldı”
Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde imzalanan ve 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkes mutabakatına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Suriyeli direnişçiler, Rusya’nın Beşşar Esed ve onun safında yer alan İran destekli militanların ateşkese bağlı kalmasını sağlayamadığını belirtti.
“İhlâlleri Hep İranlılar Başlatıyor”
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Siyâsî Büro üyesi Rami Dalati, “Esed rejimi ihlâllere son vermedi ve Rusya, rejimin garantörlüğü konusunda zayıf kaldı. Çünkü askerî olarak karada söz sahibi olanlar İranlılar. Rusyalılar ise havada etkili.” dedi.
Rusya’nın siyâsî baskısının, Hizbullah ve İran destekli militanların gücünden daha zayıf olduğu görüşünü dile getiren Dalati, “İhlâlleri hep İranlılar başlatıyor. Ateşkesin üçüncü gününde rejim uçaklarının hareketlendiğini gördük. Bu da rejimin ateşkesin başarılı olması gibi bir derdinin olmadığını gösteriyor. Ateşkes ciddi tehdit altında.” ifadelerini kullandı.
Barada Vadisi’ndeki İhlâller
Şam’ın batı kırsalında bulunan Barada Vadisi’ndeki ihlâllerle ilgili Dalati, ateşkesten 2 gün önce büyük saldırılara maruz kalan bu bölgenin, Hizbullah isimli örgüt tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi.
Dalati, buradaki ihlâllerin Esed güçleri tarafından başlatıldığını belirterek, Hizbullah isimli örgütün bölgeye özel güçler gönderdiğini ve ancak direnişçiler tarafından yenilgiye uğratıldıklarını ifade etti.
Hizbullah isimli örgütün, Barada Vadisi’ne girmeye çalışan 4 Rusyalı generale engel olduğunu ve kaynaklarının bu bilgiyi doğruladığını aktaran Dalati, “Nedenini bilmiyoruz. Hizbullah’ın ateşkes istemediği için böyle yapmış olabileceğini tahmin ediyoruz.” diye konuştu.
Rusya merkezli haber ajansı Sputnik, birkaç gün önce Rusya’nın askerî kaynaklarına dayandırdığı haberinde Hizbullah isimli örgütün, generallerin Barada Vadisi’ne girişini engellediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu öne sürmüştü.
“Doğu Guta’da Savaş Var”
Ceyşu’l-İslâm Siyâsî Büro Başkanı Muhammed Bayraktar ise “Barada Vadisi son derece önemli. Burası demografik yapısı değiştirilmesi planlanan yerlerden biri. Rejim bu bölgeleri vurmaya devam etti. Tüm bunlar, Barada Vadisi’ne askerî varlıklarını dayatma çabası. Burası, özellikle Hizbullah için stratejik öneme sahip bir bölge.” değerlendirmesinde bulundu.
Doğu Guta’daki duruma da değinen Bayraktar, “Doğu Guta’da yaşananlara ihlâl diyemeyiz. Orada savaş var. Esed rejimi bombalıyor, Şii milisler saldırıyor. Aslında Doğu Guta ve Barada Vadisi’nde ateşkes öncesinde ve sonrasında durum değişmedi, saldırılar devam etti.” dedi.
“Demografik Yapıyı Değiştirmeye Çalışıyorlar”
Ahraru’ş-Şam sözcüsü Ahmed Ali de Esed’in, ateşkesi, Şam çevresindeki bölgeleri kontrolü altına almak için kullanmaya çalıştığını söyledi.
Ali, “Halkını öldüren Esed rejiminin yanında savaşan mezhepçi Şii milisler, korkunç suçlar işliyor. Aynı şekilde Esed’in sağladığı kolaylıklarla bulundukları bölgelerin demografik yapısını değiştirmeye çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.
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