“Rusya, Rejimin Garantörlüğü Konusunda Zayıf Kaldı”

»Ana Sayfa»Suriye
11.01.2017 11:51
“Rusya, Rejimin Garantörlüğü Konusunda Zayıf Kaldı”
Suriyeli direnişçiler, Esed güçleri ve işbirlikçilerinin ihlâlleri nedeniyle ateşkesin ciddi anlamda tehdit altında olduğu belirterek, Rusya’nın Esed’in garantörlüğü konusunda zayıf kaldığını ifade ediyor.

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde imzalanan ve 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkes mutabakatına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Suriyeli direnişçiler, Rusya’nın Beşşar Esed ve onun safında yer alan İran destekli militanların ateşkese bağlı kalmasını sağlayamadığını belirtti.

“İhlâlleri Hep İranlılar Başlatıyor”

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Siyâsî Büro üyesi Rami Dalati, “Esed rejimi ihlâllere son vermedi ve Rusya, rejimin garantörlüğü konusunda zayıf kaldı. Çünkü askerî olarak karada söz sahibi olanlar İranlılar. Rusyalılar ise havada etkili.” dedi.

Rusya’nın siyâsî baskısının, Hizbullah ve İran destekli militanların gücünden daha zayıf olduğu görüşünü dile getiren Dalati, “İhlâlleri hep İranlılar başlatıyor. Ateşkesin üçüncü gününde rejim uçaklarının hareketlendiğini gördük. Bu da rejimin ateşkesin başarılı olması gibi bir derdinin olmadığını gösteriyor. Ateşkes ciddi tehdit altında.” ifadelerini kullandı.

Barada Vadisi’ndeki İhlâller

Şam’ın batı kırsalında bulunan Barada Vadisi’ndeki ihlâllerle ilgili Dalati, ateşkesten 2 gün önce büyük saldırılara maruz kalan bu bölgenin, Hizbullah isimli örgüt tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi.

Dalati, buradaki ihlâllerin Esed güçleri tarafından başlatıldığını belirterek, Hizbullah isimli örgütün bölgeye özel güçler gönderdiğini ve ancak direnişçiler tarafından yenilgiye uğratıldıklarını ifade etti.

Hizbullah isimli örgütün, Barada Vadisi’ne girmeye çalışan 4 Rusyalı generale engel olduğunu ve kaynaklarının bu bilgiyi doğruladığını aktaran Dalati, “Nedenini bilmiyoruz. Hizbullah’ın ateşkes istemediği için böyle yapmış olabileceğini tahmin ediyoruz.” diye konuştu.

Rusya merkezli haber ajansı Sputnik, birkaç gün önce Rusya’nın askerî kaynaklarına dayandırdığı haberinde Hizbullah isimli örgütün, generallerin Barada Vadisi’ne girişini engellediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu öne sürmüştü.

“Doğu Guta’da Savaş Var”

Ceyşu’l-İslâm Siyâsî Büro Başkanı Muhammed Bayraktar ise “Barada Vadisi son derece önemli. Burası demografik yapısı değiştirilmesi planlanan yerlerden biri. Rejim bu bölgeleri vurmaya devam etti. Tüm bunlar, Barada Vadisi’ne askerî varlıklarını dayatma çabası. Burası, özellikle Hizbullah için stratejik öneme sahip bir bölge.” değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Guta’daki duruma da değinen Bayraktar, “Doğu Guta’da yaşananlara ihlâl diyemeyiz. Orada savaş var. Esed rejimi bombalıyor, Şii milisler saldırıyor. Aslında Doğu Guta ve Barada Vadisi’nde ateşkes öncesinde ve sonrasında durum değişmedi, saldırılar devam etti.” dedi.

“Demografik Yapıyı Değiştirmeye Çalışıyorlar”

Ahraru’ş-Şam sözcüsü Ahmed Ali de Esed’in, ateşkesi, Şam çevresindeki bölgeleri kontrolü altına almak için kullanmaya çalıştığını söyledi.

Ali, “Halkını öldüren Esed rejiminin yanında savaşan mezhepçi Şii milisler, korkunç suçlar işliyor. Aynı şekilde Esed’in sağladığı kolaylıklarla bulundukları bölgelerin demografik yapısını değiştirmeye çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Katliamla, Tehcirle Suriye’nin Demografisini Değiştiren Esed Seçime Razıymış!09 Ocak 2017 Pazartesi 15:16
  • İran, 2 Militanını Daha Esed’e Kurban Etti!09 Ocak 2017 Pazartesi 10:50
  • Şam’ın Fethi Cephesi Komutanı Ebu Yusuf Ensari Şehid Edildi!08 Ocak 2017 Pazar 21:28
  • Direnişçiler Kalemun’da Çok Sayıda Yeri Ele Geçirdi08 Ocak 2017 Pazar 16:02
  • “ABD’nin YPG/PYD’ye Yardımı Çatışmayı Körüklüyor”08 Ocak 2017 Pazar 14:25
  • Almanya’da Suriye Protestosu: Esed, Yönetimi Terk Etmeli08 Ocak 2017 Pazar 12:46
  • ÖSO Mensubu 15 Direnişçi Tedavi İçin Türkiye’ye Getirildi08 Ocak 2017 Pazar 01:02
  • Suriye Sınırında 5 PKK/PYD Militanı Gözaltına Alındı!07 Ocak 2017 Cumartesi 23:48
  • Suriye'den Hatay'a Getirilen Yaralı Sayısı 400'ü Aştı07 Ocak 2017 Cumartesi 15:58
  • Azez’de Bombalı Saldırı: 60 Kişi Hayatını Kaybetti!07 Ocak 2017 Cumartesi 14:41
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim