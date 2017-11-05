Rusya Recep, Tayyip, Erdoğan Kardeşleri Katletti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında Başbakan olduğu dönemde Şanlıurfa’da bir çadır kentte ziyaret ettiği ve fotoğraf çektirdiği Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli kardeşler, Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen saldırıda korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.

Mepa News isimli sitede yer alan habere göre, saldırı, İdlib’in güneyinde bulunan Kefer Secne bölgesinde Rusya’ya ait savaş uçakları tarafından misket bombaları kullanılarak gerçekleştirildi.

Çadır kentte dünyaya gelen üç kardeş henüz beş yaşındaydı.