Rusya, PYD’yi Moskova’ya Davet Etti!
PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin Fransa temsilcisi Halit İsa, Rusya’nın PYD mensubu 3 kişiyi Moskova’ya davet ettiğini ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceklerini açıkladı.
Sputnik’te yer alan habere göre, PYD’nin Suriye hakkındaki görüşlerini dinlemek için Rusya’nın PYD’yi 4 gün önce Moskova’ya davet ettiğini söyleyen Halit İsa, “Rusya, PYD’deden Kobani Kantonu Eş Başbakanı Enver Müslim, PYD Eş Başkanı Asya Abdullah ve beni görüşmelere davet etti. Biz de daveti kabul ettik. Görüşmeler için ben Moskova’ya geldim. Asya Abdullah ve Enver Müslim de imkân olsa Moskova’ya gelecekler.” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la Toplantı
Yarın sabah saat 09.00 sularında Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile resmî bir toplantı yapaklarını belirten Halit İsa, “Toplantıda Suriye muhalefeti de olacak. Resmî toplantı sonrası belki Ruslarla ayrı bir toplantımız olur. Lavrov dışında da belki başka Rus yetkililerle toplantılarımız olur. Toplantıda 8 Şubat’ta yapılacak Cenevre görüşmeleri konuşulacak. Onunla ilgili görüşlerimiz alınacak.Rusya toplantıda bize Astana’da ne olup bittiğini de söyleyecek. Suriye sorununun çözümü için bir görüş alışverişi olacak.” ifadelerini kullandı.
“Rusya Bizi Çözüm İçin Davet Etti”
Rusya’nın PYD’yi davet etmesini olumlu bulduklarını dile getiren Halit İsa, “Rusya büyük bir güçtür. Birleşmiş Milletler’in (BM) daimi üyesidir. Rusya’nın Suriye’yle ilişkileri eskidir. Suriye’de büyük bir role sahiptir.” dedi.
Rusya’nın Suriye’de iyi şeyler yaptığını ve Suriye’deki sorunların çözülmesini istediğini iddia eden Halit İsa, “Rejim ve Suriye muhalefetinin soruna yönelik bir çözüm projesi yoktur. Biz Suriye’nin bir parçasıyız ve Suriye’de barışçıl bir çözüm istiyoruz. Rusya bizi çözüm için davet etti. Biz de hazırız. Suriye sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesi için hazırız biz. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Suriye halklarıyla sorunu çözebiliriz. Biz zâten projemizi ilân etmişiz. Bizim projemize göre her millet onurlu bir şekilde Suriye’de yerini almalıdır. Biz Rus dostlarımıza projemizi açıklayacağız. Görüşlerimizi sunacağız. Suriye’nin kuzeyi ve Rojava halkının temsilcileri olarak biz sâdece Kuzey Suriye için değil, bütün Suriye için federal, demokrat ve herkesin yerini onurlu bir şekilde alacağı bir çözüm istiyoruz. Biz de bu çözüm için hazırız. Uluslararası güçlere yardım etmeye hazırız.” açıklamalarında bulundu.
Suriye’de altı yıldır devam eden savaşta, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD, çoğu zaman, Rusya ve İran’la beraber çeşitli katliamlara imza atan Beşşar Esed güçleriyle birlikte hareket etti.
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