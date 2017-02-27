Rusya PKK/PYD'yi Cenevre'de İstiyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, PYD’yi kastederek "Suriyeli Kürtlerin Cenevre görüşmelerine katılması gerektiğini" söyledi.

Russia Today’in haberine göre, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, PYD’yi kastederek "Suriye Kürtlerinin Cenevre’de olması gerektiğini" söyledi.

Rusya, PKK'nın Suriye uzantısı PYD ve ona yakın gruplar için "Suriye Kürtleri" ifadesini kullanıyor.

PYD'nin rakibi Suriye Ulusal Kürt Meclisi (ENKS) Cenevre'de muhalif heyetin içinde temsil edilirken Türkiye'nin vetosu nedeniyle PYD 23 Şubat'ta başlayan Cenevre'deki Suriye müzakerelerine davet edilmemişti.

Gazetecilere konuşan Rus yetkili, Moskova’nın birleşik bir muhalefet heyetinin kurulmasını da umduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta tüm taraflar, BM’nin 2254 sayılı kararını hayata geçirmek için Cenevre’ye gitti. Bundan dolayı ortak hedef çok açık ve net. Ancak anladığım kadarıyla, her muhalif grubun bu kararı yorumlarken aralarında ince farklılıklar ortaya çıkıyor."

Bogdanov, Moskova ve Riyad merkezli muhalif gruplar arasında bir iletişim hattının olması konusunda umutlu olduğunu ifade etti.

Rus yetkili, Moskova ile müttefiki Esed rejimi arasında günlük olarak bazı gizli meselelerin ele alındığını, ‘güvenli bölgeler’ konusunun da bunlardan biri olduğunu belirtti.

Rusya, 23-24 Ocak'ta Astana'da düzenlenen Suriye görüşmelerinde taraflara bir anayasa taslağı iletmişti. Taslakta Suriyeli Kürtlere ‘kültürel özerklik’ verilmesi önerilmişti.

Aralarında İran'a yakınlığıyla bilinen Kürt gruplar da 15 Şubat'ta PYD öncülüğünde Moskova'da bir konferans düzenlemişti. Konferansta, Rusya’nın Suriye için sunduğu anayasa taslağındaki ‘kültürel özerklik’ ifadesinin güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştı.

Kaynak: Reuters, RT Arapça, Haksöz-Haber