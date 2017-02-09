Rusya: PKK ve YPG'yi Terörist Olarak Görmüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Botsan-Harçenko, Türkiye'de faaliyet gösteren PKK ile Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren YPG'yi terörist örgütler olarak görmediklerini açıkladı.

Rus basınına konuşan Botsan-Harçenko, "Rusya'da bu örgütler resmi olarak teröristler listesinde değil. Bu bir gerçek, durum böyle" dedi.

Yetkili, "Bunun yanında her somut olayı, faillerin suç düzeyine ilişkin araştırma sonuçlarına bağlı olarak terör eylemleri olarak değerlendiriyoruz" diye kaydetti.

Kaynak: Sputnik