Rusya Münbiç'te PYD-Esed Ortaklığını İlan Etti!
Rudskoy, Bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, PYD’nin, Münbiç ve çevresinden çekilmeyi, buranın Esed güçlerine devredilmesini kabul ettiğini söyledi. Rus komutan, 3 Mart'tan itibaren Şam yönetiminin Münbiç ve çevresinde devlet faaliyetlerini yürütmeye başlayacağını ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Balıkesir'de yaptığı konuşmada, "Önce DEAŞ bazı yerleri rejime bıraktı. Şimdi de gördüğümüz kadarıyla PYD, YPG, bazı yerleri rejime terk ediyor. Bu, aslında PYD'nin DEAŞ'ın ve rejimin birlikte zaman zaman hareket ettiği iddiamızı doğrulayan, ispatlayan bir gelişme. Birbirine düşman gibi görünen pek çok yapının kolaylıkla bir araya geldiğini şu birkaç günlük hareketlilikten gördük" demişti.
- Yorumlar 0
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Neden Hala İçerideler?
- ABD, Rusya, İran ve Esed’in Suriye’deki Konuşlanma Biçimleri
- Rusya Münbiç'te PYD-Esed Ortaklığını İlan Etti!
- Anlaşılan Seçim Kampanyasında Irkçılık Para Yapıyor!
- Çavuşoğlu: Esed Rejimi Geçici Sınırın Kuzeyine Geçmeyecek
- “Sosyal Medya, Genç Nesilleri Yalnızlaştırıyor”
- Kuşatma Altında Protesto Eylemi Olarak Hiciv
- Erciyes Üniversitesi’nde Derdest Belgeselinin Gösterimi Yapıldı
- İstanbul Adliyesi'ne Yolsuzluk Operasyonu: 18 Gözaltı
- PKK’lı Militanlarla Suriyeli Peşmergeler Sincar’da Çatıştı
- Alman Okulunda Namaz Yasağı!
- Alman Okulunda Namaz Yasağı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kültürel Sığlaşma' Uyarısı
- TÜBİTAK'ta Bin 846 Çalışanın İşine Son Verildi
- İnsan Hakları Gruplarından BM'ye Myanmar Çağrısı
- Bazılarının Susması Konuşmasından Daha Hayırlı Olabilir!
- PYD-Esed, ABD-Rusya Ortaklığı Münbiç’te Tescillendi!
- Barbaros Şansal Tahliye Edildi
- Evlilik Programlarına Yine Para Cezası Verildi
- 'Kararsızlar'a Yüklenmek Kime Ne Yarar Sağlar?
- Esed’in Bölge Komutanı Bilal İbrahim Mübarek Öldürüldü!
- 28 Şubat'ı Cezaevleri Üzerinden Gündemleştiren ‘DERDEST’
- Sisi’nin Cunta Yargısı Diktatör Mübarek’i Beraat Ettirdi
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim