Rusya Münbiç'te PYD-Esed Ortaklığını İlan Etti!

Münbiç'in batısına rejim güçlerinin yerleşeceğini açıklayan emperyalist Rusya, böylelikle Türkiye’nin PYD/PKK’ya yönelik muhtemel harekatının önüne geçmeye çalışıyor.

Rudskoy, Bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, PYD’nin, Münbiç ve çevresinden çekilmeyi, buranın Esed güçlerine devredilmesini kabul ettiğini söyledi. Rus komutan, 3 Mart'tan itibaren Şam yönetiminin Münbiç ve çevresinde devlet faaliyetlerini yürütmeye başlayacağını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Balıkesir'de yaptığı konuşmada, "Önce DEAŞ bazı yerleri rejime bıraktı. Şimdi de gördüğümüz kadarıyla PYD, YPG, bazı yerleri rejime terk ediyor. Bu, aslında PYD'nin DEAŞ'ın ve rejimin birlikte zaman zaman hareket ettiği iddiamızı doğrulayan, ispatlayan bir gelişme. Birbirine düşman gibi görünen pek çok yapının kolaylıkla bir araya geldiğini şu birkaç günlük hareketlilikten gördük" demişti.