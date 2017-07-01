Rusya İran’da Havaalanı Satın Aldı İddiası

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Aldorars.com’un İranlı reformistlere yakın kaynaklara dayandırarak aktardığı haberde Rusya'nın 2.8 milyar Euro karşılığında İran'a bağlı başkent Tahran'a 157 km. uzaklıktaki Kum şehrinde bir havalimanı satın aldığını kaydetti.

Rusya'nın Tahran büyükelçisi Levan Cagariyan'ın geçtiğimiz Haziran ayında 'Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını gerçekleştirmek için İran'dan havaüslerini kullanmak için izin alabileceğini' açıkladığı belirtiliyor.

Öte yandan konuyla ilgili iddiaya reformistlere yakın medyada Fre Zonz Times dışında yer veren olmadı.

İranlı kaynakların konuyla ilgili aktardığı bilgilerin özeti şöyle:

Regyon Transneft adlı bir şirket Tahran'ın güneyindeki Kum kentinde 2.8 milyar Euro karşılığında sivil havaalanı inşaatı için süren görüşmeleri sonuçlandırmış. Kiş adası ve Kum şehrinde olacak bu yatırımlar. Yatırım görüşmeleri geçen sene yapılmış ancak görüşmelerin tamamlandığı iddiası teyit edilmemiş.