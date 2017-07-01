Rusya İran’da Hava Üssü Satın Aldı İddiası
Rusya’nın İran’ın Kum şehrinde 2.8 milyar Euro karşılığında bir hava üssü satın aldığı iddia edildi.
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HAKSÖZ-HABER
Aldorars.com’un İranlı reformistlere yakın kaynaklara dayandırarak aktardığı haberde Rusya'nın 2.8 milyar Euro karşılığında İran'a bağlı başkent Tahran'a 157 km. uzaklıktaki Kum şehrinde bir havalimanı satın aldığını kaydetti.
Rusya'nın Tahran büyükelçisi Levan Cagariyan'ın geçtiğimiz Haziran ayında 'Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını gerçekleştirmek için İran'dan havaüslerini kullanmak için izin alabileceğini' açıkladığı belirtiliyor.
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