Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen “Rus-Türk Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 15. Dönem Toplantısı” sonrasında, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

AA’da yer alan habere göre, toplantı kapsamında Rusya ile Türkiye arasındaki tüm konuların değerlendirildiğini dile getiren Zeybekci, “Bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde ticari ekonomik ilişkilerdeki ana prensibimiz, iki ülke arasındaki ticaretin, yatırımın ve ekonominin önünde hiçbir engelin olmaması.” diye konuştu.

Bu yönde Türkiye ve Rusya tarafından son derece pozitif yaklaşımlarla devam edildiğine işaret eden Zeybekci, “Çünkü şu anda Rusya ile tarım ürünlerinde kısıtlamaya tabi hiçbir ürün kalmadı. En son bugün itibariyle Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın bize söylemiş olduğu güzel haber için de teşekkür ediyorum. Domates ithalatına yönelik 1 Aralık itibariyle kaldırmayı düşündükleri uygulamayı 1 Kasım'a aldılar, yani ekim sonu itibariyle gerek domateste gerekse diğer tarım ürünlerinde Türkiye ürünleri Rusya’ya gelmeye başlayacak, bunu bekleyip göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Rusya arasında enerji alanında da hiçbir engel olmadığının ve tüm süreçlerin uygun şekilde devam ettiğinin altını çizen Zeybekci, şöyle konuştu:

“İki ülke arasındaki sanayi ürünlerinde ve sanayideki iş birliği anlamında da son derece olumlu yaklaşımlar devam etmektedir. İki ülke arasında milli paralarla Rus rublesi ve Türk lirasıyla alışverişleri de değerlendirdik. Artı iki ülkenin yatırım fonlarının ortak fon kurarak, gerek iki ülkede gerekse de üçüncü ülkelerde Türk ve Rus şirketlerinin desteklenmesi konusunu çok yakından takip ediyoruz ve bunu da mutlaka ete kemiğe büründürüp hayata geçireceğiz.”