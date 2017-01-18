"Rusya İle Ortak Operasyon Yapmadık"
Rusya, Türkiye ve Rusya jetlerinin Halep'teki IŞİD hedeflerini vurduğunu iddia etti. Askeri kaynaklardan operasyonu Rusya’nın gerçekleştirdiğini, Türkiye jetleri ile ortak yapılmadığını açıkladı.
Türkiye ve Rusya jetlerinin Halep'teki IŞİD hedeflerini vurduğu öne sürüldü. Askeri kaynaklardan yapılan açıklamada ise, Türkiye jetlerinin operasyona katılmadığı, El-Bab operasyonunun Rusya uçakları tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Rus savaş uçakları 29 Aralık gecesi ilk kez El-Bab'ın güneyinde yer alan IŞİD hedeflerine hava harekatı düzenlemişti. Askeri kaynaklar, Rus jetlerinin Özgür Suriye Ordusu ve TSK'nın temizlemeye çalıştığı El Bab'ın merkezindeki IŞİD unsurlarını değil, El Bab'ın güneyinde bulunan PKK örgütüne ait bölgeleri hedef aldığını bildirdi.
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