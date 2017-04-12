Rusya, İdlib’e Saldırdı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti!

Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’in Hambuşiye köyüne düzenlenen hava saldırısı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya’ya ait savaş uçakları tarafından, İdlib’in batında yer alan Hambuşiye köyüne düzenlenen hava saldırısı nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan, Beşşar Esed güçlerine ait birliklerin, Lazkiye ve İdlib’deki birçok köyü havan ve füzelerle vurduğu kaydedildi.