Rusya, İdlib’e Saldırdı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti!

»Ana Sayfa»Suriye
12.04.2017 13:41
Rusya, İdlib’e Saldırdı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti!
Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’in Hambuşiye köyüne düzenlenen hava saldırısı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya’ya ait savaş uçakları tarafından, İdlib’in batında yer alan Hambuşiye köyüne düzenlenen hava saldırısı nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan, Beşşar Esed güçlerine ait birliklerin, Lazkiye ve İdlib’deki birçok köyü havan ve füzelerle vurduğu kaydedildi.

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