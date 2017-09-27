Rusya İdlib’de Teröristleri Bombalıyormuş!

Moskova’dan yapılan açıklamada İngiltere’den yayın yapan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin İdlib ve çevresinde Rusların bombardımanı neticesinde çok sayıda sivilin öldürüldüğü haberlerini yalanladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son günlerde İdlib eyaletinde gerçekleştirdikleri saldırılarda terör merkezlerinin, silah depolarının hedef alındığını, dronelar yardımıyla hedeflerin tam isabetle vurulduğunu iddia etti.

Kendilerinin sadece teröristleri hedef aldıklarını iddia eden Ruslar İdlib çevrinde son günlerde vahşice vurulan hastanelere, ambulanslara ve savunmasız sivillere dünyanın gözünü kapatmasından aldıkları cesaretle doğrudan inkar yolunu seçebiliyorlar.

Rusların bu saldırıları önceki gün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından da gündeme getirilmiş ve rastgele yapılan bombardımanların Halep benzeri bir görüntüye yol açabileceği dile getirilmişti.

Kaynak: Middle East Eye, Haksöz Haber