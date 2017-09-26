Rusya İdlib’de Bir Hastaneyi Daha Yerle Bir Etti!

Mepa News sitesinin bölgedeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suriye’nin İdlib kentindeki kırsala yönelik Rusya tarafından düzenlenen hava saldırıları bu sabah yeniden başladı.

Söz konusu hava saldırılarında İdlib’in güneydeki kırsalında bulunan Kefr Nebl beldesindeki Şam Hastanesi hedef alınırken, hastanenin düzenlenen saldırı sebebiyle servis dışı kaldığı belirtildi.

“Nüfuz Edici Bombalar Kullanılıyor”

Bölgedeki kaynaklar, Rusya’ya ait savaş uçakları tarafından sivil yerleşim birimlerine düzenlenen saldırıların çoğunda, yer altı depoları ve sığınaklara karşı kullanılan “nüfuz edici bomba” mühimmatı kullanıldığını belirtiyor. Kullanılan bu mühimmat hedef alındığı bölgenin üzerinde oldukça büyük bir tahribata yol açıyor.

Rusya’ya ait savaş uçaklarınca geçtiğimiz gün İdlib’in batı kırsalındaki Cisr eş-Şuğur beldesine düzenlenen bir hava saldırısında da bölge hastanesi hedef alınmış, saldırıda en az 3 sivil yaşamını yitirmişti.

En Az 27 Sivil Hayatını Kaybetti

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından dün yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki İdlib kenti ve kentin çevresine Rusya’nın düzenlediği hava saldırılarında en az 27 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.