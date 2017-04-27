Rusya, Han Şeyhun’da İki Çocuk ve Bir Kadını Katletti!

Suriye’nin İdlib’e kentine bağlı olan Han Şeyhun kasabasındaki sivil savunma çalışanı Hamid Kuteyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Rusya’ya ait bir savaş uçağı Han Şeyhun beldesinin batı mahallesini vurdu. Bombardımanda, Hama kırsalından kaçarak beldeye sığınan bir aileden iki çocuk ve bir kadın yaşamını yitirdi, üç çocuk da yaralandı.” dedi.

Kuteyni, yaralı çocukların durumlarının ağır olduğunu söyledi.

Rusya destekli Beşşar Esed güçleri nisan ayının başında Han Şeyhun kasabasına kimyasal silahlarla saldırmış, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100’ü aşkın sivil hayatını kaybetmiş, 500’ü aşkın sivil de kimyasal gazdan etkilenerek yaralanmıştı.