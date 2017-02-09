Rusya: Fırat Kalkanı Operasyonunda Şam'ın Onayı Şart

»Ana Sayfa»Dünya
09.02.2017 12:43
Rusya: Fırat Kalkanı Operasyonunda Şam'ın Onayı Şart
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Botsan-Harçenko, Moskova'nın Suriye'de Türkiye'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin pozisyonunun değişmediğini, operasyonun Şam yönetiminin onayıyla düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Operasyon hakkında Rus basınına konuşan Botsan-Harçenko, "Suriye'de yürütülen işbirliği çerçevesinde Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımlarını düzelteceğini umuyorum" dedi.

'TÜRKİYE'NİN SURİYE'DE TAMPON BÖLGE KURMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Öte yandan Botsan-Harçenko, Türkiye'nin şu anda Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge kurmayacağını düşündüklerini de kaydetti.

Kaynak: Sputnik

 

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