Rusya Esed’in Savunma Sistemini Güçlendirmeye Devam Edecek!

»Ana Sayfa»Suriye
07.04.2017 13:46
Rusya Esed’in Savunma Sistemini Güçlendirmeye Devam Edecek!
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Esed rejimine ait hava üssünü vurmasının ardından Suriye'nin hava savunma sistemini güçlendirmesine yardım edeceklerini duyurdu.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'yi Esed rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullandığına ikna eden kanıtların ne olduğuna dair açıklama beklediklerini söyledi. 

ABD'nin attığı füzelerden sadece 23'ünün Şayrat Hava Üssü'ne isabet ettiğini savunan Konaşenkov, "Rus radarları üsse düşen 23 füzeyi tespit etti. Geri kalan 36 füzenin nereye düştüğü belli değil." dedi. 

Konaşenkov, "Saldırıda eğitim merkezi, depo, kantin, tamirat için hangarlarda bulunan 6 Mig-23 uçağı ve radar sistemi vuruldu. Pist, taksi yolları ve park halindeki uçaklar zarar görmedi." ifadelerini kullandı. 

ABD'nin askeri üssü vurma planlarını daha önceden yaptığını öne süren Konaşenkov, rejime ait altyapıların korunması amacıyla Suriye'nin hava savunma sistemini güçlendirmesine yardım edeceklerini söyledi. 

AA

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