Rusya, Çeçen Keskin Nişancı Çetelerini Suriye'ye Gönderdi
Emperyalist Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'ye keskin nişancılardan oluşan bir Çeçen tugayını gönderdiği iddia edildi.
Putin’in, Suriye’nin Halep kentinin rejim tarafından muhaliflerden alınmasının ardından Esed güçlerinin ülkenin geri kalanında hâkimiyeti hızla sağlayabilmesi için yeni bir yol bulduğu öne sürüldü.
The Daily Beast’in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı’nın “Şama” adındaki keskin nişancılardan oluşan bir Çeçen tugayını Suriye’ye gönderdiği belirtildi.
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