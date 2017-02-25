Rusya BMGK’da 7. Kez Suriye Tasarısını Veto Ediyor
BM Güvenlik Konseyi, kapalı oturumda Suriye'de kimyasal silah kullanımından sorumlu taraflara yaptırım uygulanmasını görüştü. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suriye'de kimyasal silah kullanan rejime yaptırım uygulanmasını öngören tasarının BM Güvenlik Konseyi'nde oylanması için çalışıyoruz" dedi. Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce (OPCW) oluşturulan misyonun (JIM) raporunun rejimin kimyasal silah kullandığını ortaya koyduğunu hatırlatan Haley, şöyle devam etti:
"Sonuçlar ortada ve bazıları bundan memnun değil, çok saçma. Rusya, rejime daha ne kadar bebek bakıcılığı yapacak ve bahaneler uyduracak. İnsanlar kimyasal silah saldırıları sonucu boğularak öldü. Bu barbarlıktır. Bu yüzden bu tasarının oylanması gerekiyor."
Fransa'nın BM Daimi Temsicisi Francois Delattre de tasarının en kısa sürede oylanacağını söyledi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov ise BM misyonunun kimyasal silahların kullanımına ilişkin araştırmaları devam ederken bu tasarının oylanmasını doğru bulmadıklarını ifade etti. Safronkov, "Rusya tasarıyı veto edecek." dedi.
Bu vetoyla Rusya 2011'den bu yana 7. kez Suriye tasarısını veto etmiş olacak.
Tasarı, Suriyeli 11 askeri komutanın varlıklarının dondurulmasını, söz konusu kişilere seyahat yasağı uygulamasını, Suriye rejimine helikopter satışının yasaklanmasını, kimyasal silah geliştiren rejim yetkilileri ve kurumların kara listeye alınmasını öngörüyor.
Misyon, BMGK tarafından incelenmesi istenen kimyasal silah saldırılarını soruşturmuş ve üç olayda Suriye rejiminin, bir olayda ise IŞİD’in kimyasal silah kullandığını tespit etmişti.
Kaynak: AA
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