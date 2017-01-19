Rusya: 'Biz Suriye'ye Girmesek Esed Rejimi Düşecekti'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Rusya Suriye'ye müdahil olduğunda, Şam iki ya da üç haftada düşecek durumdaydı' dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geleneksel yıllık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Esed'in Rusya'ya ülkesinde askeri operasyon düzenlemesi talebinde bulunduğu dönemde Şam'ın muhaliflerin eline geçmek üzere olduğunu söyleyen Lavrov, "Suriye'nin yardım çağrısına olumlu yanıt vererek doğru davrandık" dedi.
Suriye başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerindeki çatışmaların durdurulması için güç kullanılmasının öncelikli olduğunun altını çizen Lavrov, "ABD, IŞİD ve El Nusra'yı Esed'i devirmek için kullandı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Yeni Akit
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