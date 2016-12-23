Rusya: Astana’daki Suriye Görüşmeleri Ocak Ayında
Rus Haber Ajansı İnterfaks’a konuşan Gatilov, görüşmelerin ülke genelinde bir ateşkese ulaşmak için gereken adımlara odaklanmasını beklediğini belirtti. Rusya, Türkiye ve İran dışişleri ve savunma bakanları Salı günü Moskova’da iki ayrı toplantı gerçekleştirmişti.
Üç ülkenin Dışişleri Bakanları Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif ortak basın açıklaması düzenleyerek 'Moskova Bildirgesi' adında bir mutabakat üzerinde anlaştıklarını söylemişlerdi.
Suriye savaşında etkili olan üç ülke, Suriye genelinde bir ateşkes için çalışacağını ve bu ateşkese garantör olmaya hazır olduğunu söylemişti. Ateşkesten sonra siyasi çözüm için Astana’da muhaliflerle rejim arasında görüşmeler düzenleneceğini vurgulanmıştı.
Daha önce Cenevre’de rejim ile muhalifler arasında barış görüşmelerine arabuluculuk yapan BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ise 8 Şubat’ta yeni görüşmeler başlatmayı planladığını açıklamıştı.
Astana’da böyle bir görüşmelerin düzenlenmesinden ilk bahseden kişi Rusya Başkanı Vladimir Putin, bunun Cenevre’deki sürece bir alternatif değil bir tamamlayıcı görüşmeler olacağını söylemişti.
'Trump Obama’dan daha iyi bir partner'
Rusya’nın Suriye konusunda ABD’de göreve gelecek yeni yönetimle iletişim kurmadığını söyleyen Gatilov, Moskova’nın Donald Trump’ın müzakerelerde Obama’dan daha iyi bir partner olacağını inandığını ifade etti.
İnterfaks’a göre, Gatilov, Trump’ın Suriye’deki çözümü hiçbir zaman Esed’in gitmesine bağlamadığını söyledi; "Bize göre, Trump, görevden ayrılmak üzere olan Obama yönetiminden daha geniş bir manevra alanı olacak" dedi.
Kaynak: Reuters ve Al Jazeera
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