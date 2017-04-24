“Rusya Askeri Harcamada Dünya Üçüncülüğüne Yükseldi”

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) raporuna göre, Rusya 2016’da askeri harcamalarını bir önceki yıla göre yüzde 5,9 arttırarak 69,2 milyar dolara yükseltti.

Rusya’da askeri harcamaların milli gelire oranı ise Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Rusya dünya genelinde askeri harcama alanında 2016’da Suudi Arabistan’ı geçerek üçüncü sıraya oturdu.

Suudi Arabistan ise özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşten etkilenerek askeri harcamalarını 2016’da yüzde 30 oranında azalttı ve 63,7 milyar dolar seviyesine çekti.

ABD Yine Uzak Ara Birinci

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, listenin ilk iki sırasında değişiklik yok.

ABD, 611 milyar dolar ile en çok askeri harcama yapan ülke olmaya devam ederken, geçen yıl harcamalarını yüzde 5,4 arttıran Çin 215 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı.

SIPRI, 2016’da harcamalarını yüzde 1,2 arttıran ABD’nin uzun süredir devam eden kademeli düşüş trendini tersine çevirdiğini ifade etti.

SIPRI Direktörü Aude Fleurant, “ABD’deki siyasi değişimden dolayı ülkenin askeri harcamalarının ne yöne gideceğini kestirmek zor.” yorumunu yaptı.

ABD’nin 2016’daki askeri harcamaları, sıralamada kendisinden sonra gelen 8 ülkenin harcamalarının toplamından daha fazlaydı.

Türkiye 2 Basamak Geriledi

SIPRI raporunda Türkiye’nin askeri harcamalarının 2016’da yüzde 5,7 azalarak 14,9 milyar dolara gerilediği ifade edildi.

Türkiye 2016’da iki basamak gerileyerek askeri harcama sıralamasında 17’nci sırada yer aldı.

2016’da Türkiye’nin önüne geçen ülkeler İspanya ve Kanada oldu.