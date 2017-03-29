Rusya Asker Sayısını 1.9 Milyona Çıkarıyor

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29.03.2017 12:39
Rusya Asker Sayısını 1.9 Milyona Çıkarıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerindeki personel sayısını 1,88 milyondan 1,9 milyona çıkarılması yönündeki kararı imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinRusya Silahlı Kuvvetlerindeki personel sayısının 1,88 milyondan 1,9 milyona çıkarılması yönünde karar imzaladı.

Rusya hükümetinin resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, 1 Temmuz 2017'den itibaren silahlı kuvvetlerdeki personel sayısı 1,88 milyondan 1,9 milyona çıkarılacak.

Karar uygulamaya başlandığında Rusya Silahlı Kuvvetlerinde kadrolu asker sayısı 1 milyonu geçecek.

Rusya ordusunda kadrolu askerlerin yanı sıra çeşitli işlerden sorumlu siviller de görev yapıyor. 

AA

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