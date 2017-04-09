Rusya, Akdeniz’e Savaş Gemisi Gönderdi!

»Ana Sayfa»Suriye
09.04.2017 11:41
Rusya, Akdeniz’e Savaş Gemisi Gönderdi!
Rusya’nın son teknoloji füzelerle donatılmış bir savaş gemisini Akdeniz’e gönderdiği bildirildi.

ABD’nin Rusya destekli Beşşar Esed rejimine ait Şayrat Hava Üssü’nü hedef alan füze saldırısının ardından Moskova da harekete geçti.

Euro News’ta yer alan habere göre, Rusya, son teknoloji füzelerle donatılmış olan Amiral Grigoroviç isimli savaş gemisini bölgeye gönderdi.

Karadeniz’den yola çıkan Rusya’ya ait fırkateyn, boğazlardan geçerek Akdeniz’e ulaştı.

ABD, söz konusu saldırıyı, Suriye’de Esed güçleri tarafından İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirilen ve 100’ü aşkın sivilin hayatını kaybetmesine, 500’ü aşkın sivilin de yaralanmasına neden olan kimyasal saldırılara cevaben gerçekleştirdiğini söylemişti.

Öte yandan, Esed ve işbirlikçileri direnişçilerin kontrolündeki bölgelere saldırmaya devam ediyor. Saldırılarda siviller hayatını kaybediyor veya yaralanıyor.

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