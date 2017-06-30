“Rusya Afrin’den Çekiliyor” İddiası

Yeni Şafak gazetesinde Cihat Arpacık İmzasıyla yayınlanan haberde şu bilgi ve iddialara yer verildi:

“Türkiye’nin askeri harekat düzenlemek için büyük hazırlık başlattığı Afrin’de konuşlu Rus askerler bölgeyi terk ediyor. Rus askerlerin PKK/PYD işgali altındaki Afrin ve çevresindeki köyleri yaklaşık 15 gün önce boşaltmaya başladığı dün de büyük bir nakil ile son askerlerini çektiği bildirildi.

Dün Kefer Cinne’de bulunan Kiybar kampından askerlerini çeken Rusya, Esed rejiminin kontrolündeki Şii kasabası Nubül’e yerleşti. Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre 3 özel birlikten 200’e yakın Rus askeri Afrin’den çıktı ancak 20 ila 50 arasındaki istihbarat unsurunun bölgede tutulduğu ifade edildi. Bu istihbarat subaylarının ise Kıtme Köyü’nde faaliyet yürüttüğü ama ‘her an çekilmeye hazır’ bekledikleri belirtildi.”