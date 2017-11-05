Rusya: 'ABD'yle Kuzey Kore Konusunda İşbirliğimiz Yok'

‘Şu aşamada herhangi bir işbirliği yok. Sadece zaman zaman görüş alışverişi yapıyoruz’ diyen Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek hafta yapılacak Asya ekonomik forumunda görüşme olasılıkları olduğunu belirtti.

Eğer iki lider buluşursa, Peskov ikilinin çok büyük bir ihtimalle Kuzey Kore konusunu görüşeceklerini söyledi.

Putin ve Trump, Güney Asya Ülkeleri Birliği ASEAN toplantısının yanı sıra, Filipinler’de Doğu Asya Zirvesi’ne katılacak.

Trump’ın ziyareti öncesi, Kore yarımadasında, iki süpersonik savaş uçağıyla bombalama tatbikatı düzenlenerek Kuzey Kore’ye güç gösterisi yapıldı. B-1B bombardıman uçakları, Güney Kore’nin de havada yaptığı askeri tatbikata eşlik etti.

Kuzey Kore devlet televizyonunda askeri tatbikat, ‘sürpriz bir nükleer saldırı tatbikatı’ diyerek kınanırken, ‘gangster benzeri Amerikalı emperyalistler’ nükleer bir savaşın başlaması için tahrik ediyorlar dendi.

Kore yarımadasındaki gerginlik, Kuzey Kore’nin son dönemde arka arkaya füze ve nükleer bomba denemeleri yapması sonrası tırmanışta.

Kaynak: VOANews