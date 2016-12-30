Rusya, ABD'li Diplomatları Sınırdışı Etmeyecek

Putin yaptığı açıklamada, "ABD'li diplomatları sınır dışı etmeyeceğiz. Washington'la ilgili adım atmadan önce Trump'ın ne yapacağına bekleyeceğiz." dedi.

ABD'nin 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington yönetiminin attığı yeni düşmanca adımları provokasyon olarak nitelendirdi. 'Hiç kimseyi sınır dışı etmeyeceklerini' söyleyen Putin, ABD'ye verilecek cevabı yeni ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tutumuna göre belirleyeceklerini kaydetti.

ABD'nin kararına Kremlin'in resmi internet sitesi üzerinden cevap veren Putin, "ABD'nin dostça olmayan yeni adımları provokasyon ve ikili ilişkilere daha fazla zarar vermeye yönelik. Bu, hem Rus hem ABD halkının temel çıkarlarına ters düşüyor. Rusya ve ABD'nin küresel güvenliği koruma sorumluluğunu göz önüne aldığımızda, bu adımlar uluslararası ilişkilerin tamamına zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

ABD'ye cevap verme hakkını saklı tuttuklarının altını çizen Rusya lideri, ABD'nin kararına verecekleri cevabı 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin izleyeceği politikaya göre şekillendireceklerini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif ettiğini söylemişti.

Rossiya-24 kanalına konuşan Lavrov, ABD’nin 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemesini karşılıksız bırakmayacaklarını belirterek "Mütekabiliyet diplomasi ve uluslararası ilişkilerde kanundur" demişti

ABD, başkanlık seçimlerine siber saldırı düzenlediği iddiaları nedeniyle dün Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti. Aynı çerçevede Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin boşaltılması talep edilmişti..