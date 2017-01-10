Rusya: ABD, İdlib’de 20’den Fazla Sivili Katletti

»Ana Sayfa»Suriye
10.01.2017 15:09
Rusya: ABD, İdlib’de 20’den Fazla Sivili Katletti
Suriye’de Beşşar Esed ve İran’la birlikte çeşitli katliamlara imza atan Rusya, ABD’nin 3 Ocak’ta İdlib’de 20’den fazla sivili katlettiğini söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, “3 Ocak’ta ABD’ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçakları Rusya’ya bildirimde bulunmadan İdlib’in Sarmada yerleşim birimine bombardıman düzenledi. Ateşkes anlaşmasına dâhil olan bu yerleşim birimine yönelik saldırıda 20’den fazla sivil hayatını kaybetti.” ifadelerini kullandı.

Rusya, Suriye’de, Beşşar Esed’in saflarında savaşa dâhil olduğu Eylül 2015 tarihinden bu yana Esed ve İran’la birlikte çeşitli katliamlara imza attı.

Dünyada katliamlarıyla tanınan ülkelerden ikisi olan ABD ve Rusya zaman zaman birbirlerinin gerçekleştirdiği katliamları teşhir ediyor.

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