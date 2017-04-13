Rusya ABD Hava Anlaşmasını İptal Etmekten Vaz Geçti

»Ana Sayfa»Dünya
13.04.2017 10:23
Rusya ABD Hava Anlaşmasını İptal Etmekten Vaz Geçti
ABD'nin Şayrat hava üssünü vurmasının ardından iptal edilen Rusya ile hava sahası anlaşmasının yeniden yürürlüğe gireceğini açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"HAVA SAHASI ANLAŞMASI YENİDEN OLACAK"

Lavrov, ABD'li mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Suriye'deki Şayrat hava üssünü vurmasının ardından iptal edilen hava sahası anlaşmasının yeniden yürürlüğe gireceğini açıkladı.

"KİMYASAL SALDIRI DETAYLICA SORUŞTURULMALI"

Lavrov konuşmasında şunları söyledi:

"Uzun görüşmeler gerçekleştirdik. Önceki yönetimin bize bırakmış olduğu sorunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Terörle mücadelede hiçbir ödün verilmemesi gerektiğini ifade ettik. Suriye'de yaşanan saldırı konu edildi Putin-Trump görüşmesinde. Çok detaylı bir soruşturması yapılması gerektiği fikrimizi ilettik. Sorumluların cezalandırılması, kimyasal silahların önlendirilmesinde Suriye hükümeti ve Birleşmiş Milletler ile beraber çalışılması gerektiğini ilettik. Tarafsız bir soruşturma yapılması gerektiğini ilettik. Suriye'de hava sahası anlaşması yeniden olacak. İsrail ve Filistin konusunda da tekrar çalışacağız."

 

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