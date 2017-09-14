Rus Yazılım Firmasına ABD Federal Kurumlarında Yasak Getirildi

Rus şirketin ürünleriyle ilgili olarak İç Güvenlik Bakan Vekili Elaine Duke, federal kurumlara yazılı bir talimat gönderdi.

Talimatta, Rus menşeli firmanın ürettiği tüm yazılımların ABD hükümetine bağlı kurumlarda artık kullanılmaması istendi ve ilgili firmanın Rus hükümeti ile bağlantılı olduğundan endişe edildiği belirtildi.

Firma ile Rus hükümeti arasında bağ olduğu iddiası

Bakanlığın talimatında, söz konusu firma ürünlerinin "dosyalara geniş bir şekilde erişebildiği ve gizlilikle ilgili sorunlara neden olabileceği" endişesinin taşındığına vurgu yapılarak, "Bakanlık, Kaspersky yetkilileri ile Rus istihbaratı ve diğer hükümet kurumları arasında bağlar olduğundan endişelidir." ifadesi kullanıldı.

Talimatı uygulamaları için kurumlara 30 gün süre veren Bakanlık, 3 aylık süre içinde tüm Kaspersky ürünlerinin kaldırılacağını da ifade etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın siber güvenlik alanındaki koordinatörü Rob Joyce, İç Güvenlik Bakanlığının kararını "risk temelli bir karar" olarak görüp takdir ettiklerini dile getirdi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Kaspersky firmasının ise ABD yönetiminin yeni adımını "tamamıyla temelsiz" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

AA