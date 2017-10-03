Rus ve Rejim Güçlerinin Saldırılarında 124 Müslüman Katledildi
Rusya ve Esed güçlerinin hava saldırıları sonucu 124 Suriyeli Müslüman hayatını kaybetti. Katillerin hedefinde özellikle hastane ve arama kurtarma ekipleri oldu.
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Rus ve rejim, ülkenin kuzeydoğusundaki İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırılarında;
-Cesr eş Şuğur'da 27
-Armana'da 41
-Harim'de 13
-Carcanaz'da 5
-Temanen'de 4
-Kafr Calis'te 3
-Mehbel'de 9
-Dana'da 7
-Samna'da 5
-Han Şeyhun'da 7
-Maer Şuveyrin'de 3 sivil yaşamını yitirdi. Yüzlerce sivil yaralandı. Onlarca ev yıkılırken yüzlerce yerleşim yerinde de büyük maddi hasar meydana geldi.
İdlib bölgesine düzenlenen saldırılarda özellikle hastaneler ve sivil savunma merkezleri hedefteydi.
Saldırılarda Han Şeyhun'daki Rehna hastanesi, Kafranbul'daki Şam Dört hastanesi, El Teh'daki Tel Teh hastanesi, Kafranbuk sivil savunma merkezi ve Han Şeyhun sivil savunma merkezi bombalanarak kullanılmaz hale geldi.
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