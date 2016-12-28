Rus ve Esed Jetleri Deyr ez Zur ve Halep’i Bombaladı
Sur beldesindeki yerel aktivistlerden Ahmed Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Rus ordusuna ait bir savaş uçağı Deyr ez Zur kentinin Suvar beldesine bağlı el-İhriciyye köyünü bombaladı.'' dedi.
Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin de yaralandığını belirten Hasan, yaralıların, Suvar beldesindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığını söyledi.
Köyde çok sayıda yerleşim yerinin yıkıldığını ve hasar gördüğünü aktaran Hasan, sivil savunma ekiplerinin yıkılan evlerin enkazı altında kalan sivillere ulaşmaya çalıştığını dile getirdi.
''Halep'in batı kesimleri yoğun bombardıman altında''
Bu arada Halep'in Daret İzza ile Daal beldelerinin yoğun hava saldırılarına maruz kaldığını ifade eden Daret İzza'daki yerel aktivistlerden Yasir Ali, ''Rus ve rejime ait savaş uçakları Halep'in batı kesimindeki Etarib ilçesi ile Daret İzaa ve Daal beldelerinde yerleşim yerlerini yoğun bir şekilde bombaladı.'' ifadelerini kullandı.
Söz konusu yerlere düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Ali, doğu Halep'ten sivillerin tahliyesinden sonra, Rus ve rejim uçaklarının Halep'in batı kesimlerini bombalamaya başladığını söyledi.
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