Rus Uçağı 91 Kişilik Mürettebatıyla Birlikte Karadeniz'de Düştü

»Ana Sayfa»Dünya
25.12.2016 09:59
Rus Uçağı 91 Kişilik Mürettebatıyla Birlikte Karadeniz'de Düştü
Soçi'den havalanan Rus uçağı ile bağlantı kesildi. Uçağın Karadeniz üzerinde düştüğü açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığına ait, 91 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düştüğü bildirildi.

Tass ajansı, Soçi şehri güvenlik birimlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, uçağın Karadeniz üzerinde düştüğünü duyurdu. Haberde kıyıdan 6 kilometre uzaklıkta uçağa ait parçalara rastlandığı belirtildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Soçi şehrinden Rusya'nın Suriye'deki Himiymim üssüne doğru yola çıkan Tupolev Tu-154 tipi uçak havalandıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.

Bakanlık, 91 kişinin bulunduğu uçağı arama çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Rus basınında yer alan haberlere göre, uçakta Rus askerler, Kızıl Ordu Korosuve gazeteciler bulunuyor.

 

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