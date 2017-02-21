Rus Şirket ile Irak Kürdistanı Arasında Petrol Anlaşması

»Ana Sayfa»Irak
21.02.2017 12:15
Rus Şirket ile Irak Kürdistanı Arasında Petrol Anlaşması
Rus petrol şirketi Rosneft ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında petrol alanında iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Rosneft’ten yapılan açıklamada, Londra'da düzenlenen Uluslararası Petrol Haftası kapsamında, IKBY yetkilileri ile petrol kaynaklarının keşfi, altyapı desteği, lojistiği ve ticareti konusunda iş birliği anlaşmasının imzalandığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında Rosneft’in ayrıca 2017-2019 yıllarında IKBY’den ham petrol alacağının belirtildiği açıklamada, taraflar arasındaki ticaretin ise ön ödeme şartlarıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosneft Üst Yöneticisi (CEO) Igor Sechin, IKBY ile tüm tarafların yararına olacak bir işbirliği döneminin başlamış olmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, anlaşma sayesinde Rosneft’in uluslararası ticaret ağının daha da güçleneceğini vurguladı.

Yaklaşık 45 milyar varillik rezerve sahip olduğu tahmin edilen IKBY’de halen bir diğer Rus şirketi Gazprom Neft’in de çeşitli petrol sahalarında yatırımları bulunuyor.

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