Rus Ordusu Atıcılıkta Sınır Tanımıyor!

Moskova’da basın toplantısı düzenleyen Rudskoy, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin ve Suriye ordusunun düzenlediği operasyon sonucunda İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine saldırı düzenleyen yaklaşık 850 Fetih el Şam militanı öldürüldü. Operasyon sonucunda 187 tesis, 11 tank, 4 muharebe aracı, 46 arazi aracı, 5 havan mermisi, 20 nakliye aracı ve 38 silah deposu imha edildi" dedi.

Rudskoy, Suriyeli birliklerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle karşı saldırıya geçtiğini ve bölgede yeniden kontrolü ele geçirdiğini belirtti.

Rudskoy, İdlib'e saldıran teröristlerin gerilimi azaltma bölgesinde görev yapan Rus askeri polis birliğini kuşatma altına aldığını aktardı. Rus askeri-polislerini teröristlerin kuşatmasından kurtarmak için operasyon düzenlendiğini bildiren Rudskoy, operasyonda hayatını kaybeden olmadığını, 3 Rus özel kuvvetler askerinin yaralandığını aktardı.

Bilindiği üzere Feth’uş Şam aylar önce kendisini feshetmiş ve tüm dünya da bunu öğrenmişti. Buna rağmen Rus generalin hala Feth’uş Şam’dan söz etmesi çok ilginç oldu.

3 yaralı vermelerine karşın 850 mücahidi öldürdüklerini söyleyen Rus general akıl almaz iddialarını büyük komplo teziyle süslemeyi de unutmadı. Rus general Feth’uş Şam saldırısının hükümet güçlerinin Deyr ez Zor'un doğusuna ilerleyişini durdurmak amacıyla ABD istihbaratı tarafından planlandığını da son derece inandırıcı basın açıklamasının sonuna eklemeyi unutmadı.