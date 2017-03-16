Rus Jetleri İdlib’te Sivilleri Hedef Almayı Sürdürüyor!

»Ana Sayfa»Suriye
16.03.2017 18:56
Rus Jetleri İdlib’te Sivilleri Hedef Almayı Sürdürüyor!
Rus savaş uçaklarının İdlib’e yönelik saldırıları dünkü katliamdan sonra bugün de sürdü.

İdlib’te dün (Çarşamba) çoğu çocuk 25 kişinin ölümüne sebep olan hava saldırılarını bugün de sürdüren Rus ordusu yine sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef aldı. Saldırılarda can kaybı yaşanmazken, yaralananlar oldu ve büyük yıkım meydana geldi.

Görüntülerde saldırıya uğrayan yerlerin askeri nitelikli mevziler olmayıp, sivillerin yaşadığı yerleşim bölgeleri olduğu açıkça görülmekte.

 

 

Kaynak: Orientnews, Haksöz-Haber

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