Rus İstihbarat Binasında Yangın: 3 Ölü
Rusya'da başkent Moskova'da çıkan yangında Rusya Dış İstihbarat Servisi çalışanı 3 kişi öldü.
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Rusya'nın başkenti Moskova'da Dış İstihbarat Servisine ait binada çıkan yangın nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rus haber ajansı TASS’ın, Acil Durum Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, dün akşam saatlerinde Dış İstihbarat Servisine ait binada çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Binada görevli 7 kişinin kurtarıldığı, 3 çalışanın ise cansız bedenlerine ulaşıldığı ifade edildi.
Yangının nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
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