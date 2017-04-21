Rus FSB Binasına Saldırı: 3 Ölü

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21.04.2017 14:27
Rus FSB Binasına Saldırı: 3 Ölü
Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Federal Güvenlik Servisi binasına giren saldırgan iki kişiyi öldürdü.

Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Haborovuski şehrinde Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasına giren saldırgan iki kişiyi öldürdü. Silahlı güçlerce yapılan müdahalede saldırgan da hayatını kaybetti.

Moskova saati ile 09.02'de (TSİ ile aynı) Habarovsk'taki FSB binasına giren kimliği belirsiz bir kişi, bekleme salonunda ateş açınca bir FSB çalışanı ve bir ziyaretçi hayatını kaybetti.

Yetkililere göre, saldırganın kendisi de güvenlik güçlerinin ateş açması sonucunda öldürüldü.

Olay yerinde kanıt toplama çalışmaları yapıldığı belirtildi.

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