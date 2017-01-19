Rus Büyükelçi Karlov Suikastında Biri Polis 2 Kişi Tutuklandı

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19.01.2017 14:38
Rus Büyükelçi Karlov Suikastında Biri Polis 2 Kişi Tutuklandı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan biri polis memuru 2 kişi, terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı.

Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan polis memuru Sercan Başar, esnaf Enes Asım Silin, avukat Serkan Ö, polis memuru Hasan T. ve akademisyen Abdulkadir Ş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden akademisyen Abdulkadir Ş, savcılıkça serbest bırakıldı. Polis memuru Sercan Başar ile Enes Asım Silin, tutuklama; avukat Serkan Ö. ve polis memuru Hasan T. ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüpheliler Sercan Başar ve Enes Asım Silin, 'Terör örgütü FETÖ üyesi oldukları' suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Serkan Ö. ve Hasan T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Sputniknews

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