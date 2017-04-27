Rus Askeri İstihbarat Gemisi Kilyos'ta Battı

İstanbul Boğazı açıklarında, Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir geminin çarpışması nedeniyle bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Boğaz'ın Karadeniz girişinin 18 deniz mili açığında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Mürettebatın yardım çağrısı üzerine, Kıyı Emniyetine ait hızlı tahlisiye botları ve römorkörler bölgeye intikal etti.

Gemi kazasında, Rus istihbarat gemisinde bulunan tüm personelin kurtarıldığı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Rus gemisinin Suriye'de görev yaptığı ve 78 personel taşıdığı açıklandı.