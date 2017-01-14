“Rum Tarafının Haritası Kabul Edilemez”

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Sayın Anastasiadis'e de bunun kabul edilemez olduğunu söyledik. Gerçekten kabul edilecek bir harita değil, bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk de çıkmaz." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafının sunduğu haritanın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Gerçekten kabul edilecek bir harita değil, bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk de çıkmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler gözetiminde pazartesi başlayan Cenevre müzakereleri ve dün düzenlenen uluslararası konferansa ilişkin bilgi verdi.

Kıbrıs müzakerelerinde teknik konuları konuşmak üzere 18 Ocak'ta devam edecek konferansta kendisinin Müzakereci Özdil Nami tarafından temsil edileceğini kaydeden Akıncı, tarafların yanı sıra garantör temsilcilerinin konferansa katılacağını belirtti.

“Kıbrıs Türk tarafı adına 20 aydır sürdürdüğümüz bu çalışmaların son aşamasına geldik.” diyen Akıncı, henüz çözüme ulaşmamış konular olduğunu fakat bu konuların son aşamaya gelindiğinde çözüme ulaştırılacağına dikkat çekti.

"Böylesi bir fırsat bir daha ele geçmeyebilir"

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Beşli Konferans bitti ya da belirsizlik var denilmesi doğru olmayacak. Çözüm süreci ucu açık bir yola havale edilmedi. 18 Ocak’ta başlayacak çalışmanın hemen ardından bir üst seviyede ikinci bir toplantı yapma kararlılığımız var.” diye konuştu.

Garantiler ve güvenlik konularının yanı sıra diğer konuların da paralel giderilmesi ve sorunun artık sürüncemede kalmaması gerektiğini kaydeden Akıncı, “Buraya kadar getirilen sürecin başarısızlığa ulaştırılması büyük hata olur çünkü böylesi bir fırsat bir daha ele geçmeyebilir." dedi.

"Bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk de çıkmaz"

Akıncı, Cenevre'deki müzakerelerin son gününde sunulan haritaların detayıyla ilgili bir soru üzerine de, Rum tarafının sunduğu haritanın ve bu konudaki tavrının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları kaydetti:

"Sayın Anastasiadis haritaları incelemeye geldiğinde bir mektupla beraber geldi. Bizim haritamızı görmeden bile mektubunu hazırladı, işin gerçeği budur. O anda biz de sayın Eide'ye bunun kabul edilemez olduğunu, Sayın Anastasiadis'e de bunun kabul edilemez olduğunu söyledik. Gerçekten kabul edilecek bir harita değil, bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk de çıkmaz. Ertesi sabah biz mektubumuzu Genel Sekreter'e Espen Eide aracılığıyla mektubumuzu verdik. İtiraz filan değil bu, kabul etmemedir, benimsememedir. Bu kadarını söyleyebilirim, daha ayrıntıya da girmek gerekmez."

AA