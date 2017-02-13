Ruanda’da Sağlık Çalışanlarına Görevdeyken Cep Telefonu Yasağı
Ruanda Sağlık Bakanı Diane Gashumba, ülkedeki sağlık çalışanlarının görev başında oldukları süre boyunca cep telefonu kullanmalarına izin verilmeyeceğini söyledi.
Ruanda Sağlık Bakanı Diane Gashumba, sağlık sektöründe hizmet veren tüm çalışanların görev başındayken cep telefonu kullanmalarının yasaklanacağını belirtti.
AA’nın Ruanda basınına dayandırığı haberine göre, Gashumba, bakanlık yetkililerinin yasağa ilişkin çalışmaları sürdürdüğünü ifade ederek sağlık kuruluşlarındaki telefonların da doktorlar ve diğer görevlilerin kullanımına uygun hâle getirileceğini vurguladı.
Yasak kararının, hastalardan gelen şikâyetler üzerine alındığı kaydedildi.
Gelecek ay başlatılacak uygulamayla sağlık alanındaki hizmet kalitesinin arttırılması hedefleniyor.
Etiketler: sağlık, cep telefonu, ruanda
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